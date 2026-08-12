Grupo Cibest präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Cibest hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2890.29 COP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 994.56 COP erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.07 Prozent auf 12’512.59 Milliarden COP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10’969.33 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch