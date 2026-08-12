Grupo Cibest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Cibest präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32.74 Prozent auf 3.47 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch