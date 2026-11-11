Grupo Cibest gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grupo Cibest hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2.75 USD. Im letzten Jahr hatte Grupo Cibest einen Gewinn von 1.19 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35.36 Prozent auf 3.74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2.79 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2.51 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch