Grupo Cibest gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Grupo Cibest hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2202.22 COP gegenüber 1190.45 COP im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Grupo Cibest in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11’951.29 Milliarden COP im Vergleich zu 11’063.34 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2172.92 COP je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 7’938.83 Milliarden COP gerechnet.

Redaktion finanzen.ch