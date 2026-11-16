Grupo Bolivar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Bolivar hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 3474.00 COP. Im letzten Jahr hatte Grupo Bolivar einen Gewinn von 3499.00 COP je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Grupo Bolivar 9’623.79 Milliarden COP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8’054.14 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch