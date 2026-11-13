Grupo Aval Acciones y Valores Grupo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15.51 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.94 COP je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 12’940.40 Milliarden COP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11’473.25 Milliarden COP umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 21.74 COP gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4’585.94 Milliarden COP ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch