Grupo Aval Acciones y Valores Grupo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 15.51 COP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Aval Acciones y Valores Grupo noch ein Gewinn pro Aktie von 21.94 COP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12’940.40 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11’473.25 Milliarden COP in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22.16 COP gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4’593.53 Milliarden COP geschätzt.

Redaktion finanzen.ch