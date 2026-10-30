Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (B) hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.01 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.90 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.86 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 3.93 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4.06 MXN sowie einen Umsatz von 4.62 Milliarden MXN belaufen.

Redaktion finanzen.ch