Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de C B hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.67 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 281.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 210.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch