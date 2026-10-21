Grupo Aeromexico SAB de CV Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Aeromexico SAB de CV Registered hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7.01 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1.60 Milliarden USD gegenüber 1.43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch