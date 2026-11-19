Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1.00 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer 0.940 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 222.6 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 8.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 205.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch