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27.08.2026 06:37:00
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.95 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0.800 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216.2 Millionen PLN – ein Plus von 5.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer 204.4 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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