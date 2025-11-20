Grupa Azoty (ex Zaklady Azotowe) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupa Azoty (ex Zaklady Azotowe) hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.51 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2.380 PLN je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.20 Prozent auf 2.89 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.09 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

