Grünen-Chef Habeck wirft Scholz Versäumnisse im Fall Wirecard vor

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Parteichef Robert Habeck übt im Zusammenhang mit dem Skandal um den DAX-Konzern Wirecard scharfe Kritik an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Es will mir nicht in den Kopf, dass das Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz trotz aller Warnsignale offenkundig nicht oder mindestens zu spät gehandelt hat", sagte Habeck im Interview mit dem Handelsblatt. Es sei ja ganz offensichtlich, dass es auf Deutschlands Finanzmarkt ein Kontrollproblem gebe. "Das Ganze ist ein einziges Desaster - und zwar auf allen Ebenen: bei den Wirtschaftsprüfern, der Bafin und auch beim Finanzministerium." Auf die Frage, ob es einen Untersuchungsausschuss brauche, sagte Habeck: "Darauf kann es hinauslaufen." Die Grünen wollten jedoch zuvor die Aktuelle Stunde am Donnerstag abwarten, ebenso das Treffen des Finanzausschusses am gestrigen Mittwoch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2020 02:29 ET (06:29 GMT)