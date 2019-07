Grüne bleiben bei Nein zu von der Leyen

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Fraktion im Europaparlament wird nach den Worten ihrer Vorsitzenden Ska Keller beim Nein zu Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin bleiben. "Wir haben gesagt, dass wir den Kandidaten aufgrund konkreter inhaltlicher Vorschläge bewerten werden, aufgrund dessen, was wir gehört und gesehen haben, ist das unserer Meinung nach nicht genug", sagte Keller bei einer Pressekonferenz in Strassburg. "Wir haben in 20 Minuten ein Treffen der Fraktion, aber ich habe von keinem unserer Abgeordneten den Wunsch vernommen, überdenken wir das noch einmal", sagte Keller. Von der Leyen habe keine konkreten Antworten geliefert.

Von der Leyen benötigt bei der Abstimmung, die für 18.00 Uhr geplant ist, 374 Stimmen der 747 Parlamentsmandate. Ob sie dies erreicht, scheint weiter offen. Neben den Grünen haben auch die SPD-Europaabgeordneten Widerstand gegen die 60jährige CDU-Politikerin angekündigt, weil diese bei der Europawahl nicht als Spitzenkandidatin angetreten war. In einer leidenschaftlichen Rede hatte von der Leyen am Morgen aber noch einmal für ihre Wahl geworben und dabei versprochen, Europa gegen Anfeindungen zu verteidigen und die Investitionen im Kampf gegen den Klimawandel zu verstärken.

