Growth X Partners,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Growth X Partners,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50.24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 63.31 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 118.03 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 183.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4.67 Milliarden JPY, gegenüber 5.09 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8.19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch