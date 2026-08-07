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07.08.2026 06:37:00
Grown Rogue International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Grown Rogue International liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grown Rogue International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grown Rogue International 0.010 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.6 Millionen CAD – ein Plus von 40.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grown Rogue International 11.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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