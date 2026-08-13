GrowGeneration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GrowGeneration präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 41.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch