Grow Capital hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Grow Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.9 Millionen USD, gegenüber 1.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26.72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch