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15.10.2026 06:37:00
Grow Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Grow Capital lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz wurde auf 1.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.040 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45.18 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.37 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3.01 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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