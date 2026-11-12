Grove Collaborative stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grove Collaborative hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grove Collaborative in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 15.80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 43.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch