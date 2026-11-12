Grove: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grove hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grove 0.760 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 62.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch