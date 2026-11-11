Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’021 -0.1%  SPI 21’146 0.0%  Dow 52’161 -0.1%  DAX 26’586 0.9%  Euro 0.9237 0.2%  EStoxx50 6’370 0.7%  Gold 4’006 -0.7%  Bitcoin 61’534 1.2%  Dollar 0.8324 0.9%  Öl 94.1 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Partners Group2460882Holcim1221405ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Broadridge Financial Solutions-Aktionäre freuen
RWE-Aktie höher: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen
Wichtiger Ianalumab-Meilenstein vor FDA-Votum: Novartis-Aktie ohne neuen Kurstreiber
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
Suche...
ETF Sparplan
11.11.2026 06:37:00

Groupon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Groupon präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 122.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:07 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
09:21 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:14 SMI setzt neue Bestmarke
08:41 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’618.87 19.79 SBBXZU
Short 15’957.56 13.92 S03BFU
Short 16’532.85 8.95 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’020.95 11.11.2026 16:44:25
Long 14’364.06 19.40 S9I3BU
Long 14’041.46 13.73 SMB0GU
Long 13’457.54 8.98 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.