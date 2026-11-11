Groupon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Groupon präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 122.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch