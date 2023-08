Groupe Minoteries macht mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht halten und schloss nahe der Nulllinie. Auch der DAX rutschte nach einem starken Start ab und fiel sogar in die Verlustzone. Auch die Wall Street kann ihre Gewinne nicht verteidigen und notiert mittlerweile im Minus. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag hingegen aufwärts.