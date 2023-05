Groupe Minoteries-Aktie macht Verluste wett: Groupe Minoteries erhält neue VR-Präsidentin

Die Position bei Groupe Minoteries war vakant geworden, nachdem der frühere Pierre-Marcel Revaz am Vorabend nach der Generalversammlung den Bettel hingeworden hatte.

Die Wahl von Amaudruz sei einstimmig erfolgt, teilte GMSA am Abend mit. Die bisherige Vizepräsidentin habe bei der Generalversammlung mit 99,55 Prozent der abgegebenen Stimmen das beste Resultat erzielt. Sie verfüge also offensichtlich über eine starke Unterstützung der Aktionäre. Neuer Vizepräsident des Verwaltungsrates ist nun Emmanuel Séquin.

Pierre-Marcel Revaz war am Dienstagabend per sofort von seinem Amt zurückgetreten, nachdem die Aktionäre Karl Zeller entgegen des Willen des Verwaltungsrats ins Gremium gewählt hatten. Zudem stimmten nur 60 Prozent der Aktienstimmen der Entlastung des Verwaltungsrates und Revaz' Wiederwahl zu, was dieser als Misstrauensvotum auffasste.

Nachdem die Groupe Minoteries-Aktien im Schweizer Handel zeitweise kräftig verloren hatten, zeigen sie sich nun unbeeindruckt stabil bei 310,00 Franken.

ra/

Granges-près-Marnand (awp)