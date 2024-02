Groupe Minoteries-Aktie: Groupe Minoteries baut neue Roggen-Mühle

Diese soll das Mehl für die Produktion des Walliser Roggenbrotes AOP und andere regionale Spezialitäten herstellen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Läuft alles nach Plan, soll die neue Mühle im Sommer 2025 den Betrieb aufnehmen. Speziell an ihr werde sein, dass darin das Mahlen des Getreides nicht auf Metallwalzen erfolge, sondern nach altem Vorbild mit mehreren Mahldurchgängen auf verschiedenen Mühlsteinen. Dieses langsame Mahlen ermögliche eine andere Korngrösse des Mehls sowie eine andere Verteilung der Keimnährstoffe in den verschiedenen Produkttypen.

Im Gegenzug will die GMSA die Mühle in Naters, einem der fünf aktuellen Produktionsstandorte des Unternehmens, schon in der zweiten Jahreshälfte 2024 schliessen. Für den Zeitraum bis zur Eröffnung der Anlage in Riddes sei eine Übergangslösung geplant. Finanzielle Angaben werden in der Mitteilung nicht gemacht.

rw/kw

Granges-près-Marnand (awp)