SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’609 -0.2%  Bitcoin 76’593 -0.3%  Dollar 0.8022 -0.1%  Öl 64.0 0.2% 
TSMC-Aktie im Aufwind: US-Expansion und positive Analystenstimmen treiben an - Auch Rückenwind für Advantest, Samsung und Co.
DKSH-Aktie: Natale Capri wird alleiniger Leiter für Performance Materials
Zehnder-Aktie: Umsatzwachstum in 2025
US-Ökonom Peter Schiff kritisiert Strategys Bitcoin-Strategie scharf
Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen bleibt 2025 weit unter Vor-Corona-Niveau
16.01.2026 08:33:36

Groupe E übernimmt Stromnetz der Gemeinde Cornaux

Granges-Paccot (awp) - Der Westschweizer Energieversorger Groupe E hat das Stromnetz der Neuenburger Gemeinde Cornaux übernommen. Die Gemeinde habe das Eigentum an ihrem Stromnetz per 1. Januar an Groupe E übertragen, teilte diese am Freitag mit.

Der Wert der Transaktion beträgt laut Mitteilung rund 1,5 Millionen Franken. Zuvor war Cornaux Eigentümerin des Netzes, während die Groupe E seit 2021 für den Betrieb verantwortlich war. Mit dem Übertrag werde für die Bewohnerinnen und Bewohner von Cornaux eine "sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige Stromversorgung" gewährleistet, hiess es weiter.

mk/to

07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
15.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
15.01.26 SMI gegen den Trend fester
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Plus
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Donnerstagnachmittag

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
08:47 ROUNDUP/Milliardendeal: US-Konzern will Klöckner & Co kaufen - Kurssprung
08:34 POLITIK: China und Kanada rücken enger zusammen
08:33 Günstigere Energie bremst Preisanstieg zum Jahresende in Deutschland
08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger holen nach Dax-Rally weiter Luft
08:19 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Brenntag auf 42 Euro - 'Equal Weight'
08:19 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für BASF auf 40 Euro - 'Equal Weight'
08:14 Waum sich der Euro zum Dollar kaum bewegt
07:54 AKTIE IM FOKUS: Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte
07:34 ROUNDUP: Neue E-Auto-Prämie soll rückwirkend ab Jahreswechsel gelten
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet