|
16.01.2026 08:33:36
Groupe E übernimmt Stromnetz der Gemeinde Cornaux
Granges-Paccot (awp) - Der Westschweizer Energieversorger Groupe E hat das Stromnetz der Neuenburger Gemeinde Cornaux übernommen. Die Gemeinde habe das Eigentum an ihrem Stromnetz per 1. Januar an Groupe E übertragen, teilte diese am Freitag mit.
Der Wert der Transaktion beträgt laut Mitteilung rund 1,5 Millionen Franken. Zuvor war Cornaux Eigentümerin des Netzes, während die Groupe E seit 2021 für den Betrieb verantwortlich war. Mit dem Übertrag werde für die Bewohnerinnen und Bewohner von Cornaux eine "sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige Stromversorgung" gewährleistet, hiess es weiter.
mk/to
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Freitag voraussichtlich leichter. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag abwärts.