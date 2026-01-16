Groupe E übernimmt Stromnetz der Gemeinde Cornaux

Granges-Paccot (awp) - Der Westschweizer Energieversorger Groupe E hat das Stromnetz der Neuenburger Gemeinde Cornaux übernommen. Die Gemeinde habe das Eigentum an ihrem Stromnetz per 1. Januar an Groupe E übertragen, teilte diese am Freitag mit.

Der Wert der Transaktion beträgt laut Mitteilung rund 1,5 Millionen Franken. Zuvor war Cornaux Eigentümerin des Netzes, während die Groupe E seit 2021 für den Betrieb verantwortlich war. Mit dem Übertrag werde für die Bewohnerinnen und Bewohner von Cornaux eine "sichere, nachhaltige und wettbewerbsfähige Stromversorgung" gewährleistet, hiess es weiter.

mk/to