22.12.2025 19:00:36
Groupe E trennt sich von Finanzchef Willy Zeller
Granges-Paccot (awp) - Groupe E hat die Zusammenarbeit mit Finanzchef Willy Zeller nach rund 16 Jahren abrupt beendet. Die Finanz- und IT-Aktivitäten sollen künftig effizienter geführt und stärker auf die operativen Ziele der Gruppe ausgerichtet werden, teilte der Energieversorger am Montagabend mit.
Zeller war seit 2009 als Direktor Finanzen und Informatik bei Groupe E tätig. Bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers werde Christophe Grandjean die Position übernehmen, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Rekrutierungsprozess sei im Gang.
