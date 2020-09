Groupe Dynamite Inc. demande la protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Dynamite Inc. (GDI) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la protection des tribunaux contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la « LACC », afin de restructurer ses activités commerciales et financières, une conséquence directe de la crise de COVID-19. Sa demande en vertu de la LACC a été entendue ce matin par la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale. La Cour a accordé l'ordonnance initiale demandée et Groupe Dynamite Inc. demandera sa reconnaissance provisoire immédiate aux États-Unis en vertu du chapitre 15 du Code américain des faillites (US Bankruptcy Code) devant le Tribunal des faillites des États-Unis.

Après une performance record en 2019, Groupe Dynamite Inc. surpassait de nouveau les attentes au début de 2020, mais la COVID-19 a mis un stress inattendu et insoutenable sur l'entreprise. Les pressions continues associées aux fermetures de magasins, aux mesures de distanciation sociale et aux frontières fermées s'ajoutant à l'absence de touristes et à l'incertitude économique mondiale, qui ne sont pas près de se terminer, ont amené le détaillant montréalais et son conseil d'administration à faire face à la réalité d'un nouveau paradigme de la vente au détail et à restructurer de façon proactive leur modèle d'entreprise.

Groupe Dynamite Inc. et ses deux marques, Garage et Dynamite, sont au cœur de l'industrie de la vente au détail montréalaise depuis 1975, date de la fondation de l'entreprise. Andrew Lutfy a fait ses débuts dans l'entreprise en tant que commis aux stocks en 1982, mais a rapidement repris les opérations de l'entreprise et a été promu Président de l'ensemble de l'organisation au milieu des années 80. M. Lutfy en est devenu actionnaire unique en 2002. Sous son leadership et sa vision, les marques Garage et Dynamite ont prospéré en répondant aux besoins d'une clientèle jeune, dynamique et avant-gardiste. L'entreprise a connu une croissance et une expansion soutenues, passant de son premier magasin de la Place Versailles à plus de 300 magasins en Amérique du Nord, dont 85 aux États-Unis.

Au fil des ans, Groupe Dynamite Inc. a continué d'évoluer positivement. À la fin de 2019, l'entreprise a mis en place un conseil d'administration et a récemment embauché une nouvelle Présidente et Chef de la direction, Liz Edmiston. Ces additions ont été faites dans le cadre d'une stratégie ambitieuse visant à renforcer ses marques et ses capacités numériques afin d'être en mesure de rivaliser à l'échelle mondiale. C'était avant que la pandémie ne frappe à la mi-mars.

« Cette pandémie a créé un tsunami pour les entreprises », a déclaré Andrew Lutfy, Président exécutif. « Au final, nous contrôlons beaucoup de choses, mais nous ne contrôlons malheureusement pas les impacts de cette pandémie mondiale. Nous nous sommes faits à l'idée que les impacts de la COVID-19 se feront sentir jusqu'à ce que nous puissions danser à des mariages, nous entasser dans les ascenseurs de bureau et avoir des frontières ouvertes sans avoir à se soumettre à une quarantaine. Fondamentalement, ce sera le cas jusqu'à ce que nous et les autres puissions offrir le vaccin gratuitement à nos employés. Nos canaux numériques ont connu une croissance incroyable au cours des six derniers mois, mais ce n'est malheureusement pas assez pour compenser les centres-villes déserts et l'évolution des besoins des consommateurs causée par les politiques de télétravail. Cependant, en ces temps incertains, nos marques solides font le bonheur de notre clientèle, et les liens émotionnels sont importants. Les six derniers mois ont accéléré l'avènement d'une révolution numérique et nous devons rapidement corriger notre modèle d'entreprise pour refléter ce changement important. Par conséquent, prendre cette décision incroyablement émotionnelle et difficile en ce moment témoigne de notre profonde responsabilité envers tous nos employés, notre clientèle, nos créanciers garantis et nos principales parties prenantes, et nous sommes convaincus que le résultat se traduira par un modèle d'entreprise plus solide qui peut prospérer - même en temps de crise. »

M. Lutfy a également déclaré que cette restructuration n'aura absolument aucun impact sur les 530 employés du siège social et de l'entrepôt, et un impact minimal sur les 3 800 employés des magasins, qui se verront offrir des options de transfert ou de réaffectation si leur magasin venait à fermer. De plus, il n'y aura aucun impact négatif sur aucune autre de ses entreprises affiliées ni aucun de ses investissements.

Alors qu'un plan de restructuration complet est en cours d'élaboration, Garage et Dynamite continueront à offrir la même expérience client et le même service exceptionnels, et ce, à travers tous leurs points de vente, tant en magasin qu'en ligne. Les opérations commerciales ne seront pas interrompues. L'équipe de direction travaillera en étroite collaboration avec les partenaires commerciaux et les parties prenantes pour obtenir leur soutien afin d'assurer une restructuration réussie.

« Nos marques sont solides et nous avons une équipe extrêmement talentueuse et agile. Nous avons réagi immédiatement à l'évolution rapide de nos activités en retravaillant notre assortiment, en gérant de manière proactive nos niveaux d'inventaire et en mettant l'accent sur la transformation numérique - en lançant même une nouvelle plateforme Web ainsi que les mises à niveau du système nécessaires pendant cette période. Nous avons réagi à tout ce qui était sous notre contrôle, mais malheureusement, l'impact du virus est hors de notre contrôle et nous devons adopter une approche pragmatique pour l'entreprise. Nous allons maintenant nous concentrer sur la création d'une nouvelle structure opérationnelle qui a du sens dans le climat commercial d'aujourd'hui, qui soutient nos plans actuels axés sur la marque et la pertinence pour notre clientèle, et qui nous permettra de poursuivre nos objectifs stratégiques », a déclaré la Présidente et Chef de la direction, Liz Edmiston.

Mme Edmiston a également confirmé que M. Lutfy était prêt à fournir un financement provisoire, un signe qui dénote son engagement envers l'équipe de direction et sa stratégie commerciale.

Avec sa profonde compréhension de l'industrie du détail, son équipe de direction expérimentée, ses employés dévoués et sa clientèle fidèle, l'entreprise Groupe Dynamite Inc. cherche à être plus concurrentielle et mieux positionnée pour l'avenir au sortir de cette restructuration, et ce, peu importe le climat économique.

Groupe Dynamite Inc. fournira une nouvelle mise à jour sur ces questions lorsque de plus amples informations seront disponibles et ne fera aucun commentaire pour le moment.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est un détaillant mondial privé basé à Montréal qui conçoit et crée des vêtements et accessoires mode accessibles depuis 1975. Les deux marques du détaillant, Garage et Dynamite, sont au cœur de son succès. Exploitant plus de 300 magasins à travers l'Amérique du Nord, GDI offre aux consommatrices axées sur le style une expérience de magasinage omnicanale.

À l'avant-garde de la mode en Amérique du Nord, l'équipe de direction agile et innovante de Groupe Dynamite comprend que le succès et la longévité sont alimentés par une culture créative et inclusive. Groupe Dynamite Inc. a remporté le prestigieux prix d'Employeur de Montréal de l'année ainsi que celui de Meilleur employeur pour les jeunes Canadiens. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.groupedynamite.com .

