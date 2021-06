Groupe Birks présente ses résultats pour l'exercice 2021

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks »), (NYSE American : BGI), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 27 mars 2021.

Faits saillants financiers

Tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

Les résultats financiers de la société pour l'exercice terminé le 27 mars 2021 ont été considérablement affectés par la pandémie de COVID-19, plus particulièrement par la fermeture temporaire des magasins de la société à des périodes intermittentes au cours de l'exercice 2021 en raison des restrictions imposées par les autorités gouvernementales provinciales.

Pour l'exercice terminé le 27 mars 2021, soit l'exercice 2021, la société a déclaré des ventes nettes de 143,1 millions de dollars, soit une baisse par rapport à l'exercice antérieur terminé le 28 mars 2020, soit l'exercice 2020, de 26,3 millions de dollars, ou 15,5 %, dégageant une marge brute de 56,4 millions de dollars, soit une baisse de 8,1 millions de dollars, ou 12,6 %, comparativement à l'exercice 2020, conséquence directe de l'impact négatif de la COVID-19.

La marge brute s'est établie à 39,4 % en pourcentage des ventes, soit une hausse de 130 points de base de la marge brute, pour l'exercice 2020, de 38,1 % en pourcentage des ventes. Nonobstant la baisse du volume des ventes et du bénéfice brut, la société a été en mesure, grâce à sa gestion proactive de l'impact de la pandémie, de contrôler les coûts. Le total des dépenses d'exploitation s'est élevé à 59,2 millions de dollars pour l'exercice terminé le 27 mars 2021, soit une baisse de 11,8 millions de dollars, ou 16,6 %, par rapport à l'exercice 2020. Le BAIIA(1) (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) de la société pour l'exercice 2021 s'est chiffré à 2,6 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars de plus par rapport au BAIIA(1) de l'exercice 2020 qui se chiffrait à moins 1,7 millions de dollars.

Au 17 juin, 20 des 29 magasins de la société sont ouverts, mais à des heures d'ouverture réduites. Les neuf magasins restants, tous situés en Ontario, sont prévus avoir à demeurer fermés pour les achats en personne conformément aux directives du gouvernement de l'Ontario, au moins jusqu'au 6 juillet 2021.

M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « Je suis très fier de la façon dont nous avons relevé les défis posés par la COVID-19 au cours du dernier exercice et je suis persuadé que nos résultats reflètent l'agilité, le travail acharné et la capacité d'adaptation de nos employés qui démontrent que nous sommes plus forts à la fin de l'exercice que nous l'étions en début d'exercice. En réaction à la pandémie, nos équipes ont réagi très rapidement pour s'assurer que la société puisse continuer de satisfaire aux besoins évolutifs de nos clients tout au long de cette période sans précédent, notamment par l'amélioration de notre offre omnicanale qui s'est traduite par une augmentation de 201 % de nos ventes en ligne durant l'exercice 2021. »

M. Bédos a ajouté : « Grâce à notre approche disciplinée de la gestion des liquidités, à l'attention que nous portons au contrôle des coûts et à l'importance que nous accordons à la génération de revenus à partir de notre réseau de magasins ouverts dans le respect de protocoles stricts en matière de santé et de sécurité, de notre service de concierge et de nos activités de commerce électronique, ainsi qu'au soutien continu de nos partenaires clés, nous avons été en mesure d'améliorer les résultats de l'exercice 2021 par rapport à l'exercice précédent. Pour ce qui est de l'avenir, je pense que les mesures que nous avons prises depuis le début de la pandémie et les leçons que nous avons tirées ont placé la société dans une position plus forte en termes d'approche et de dévouement envers les clients, d'innovation et de productivité, que nous pouvons exploiter pour poursuivre notre croissance à long terme. »

Sommaire financier de l'exercice 2021

Les ventes nettes se sont chiffrés à 143,1 millions de dollars pour l'exercice 2021, soit une baisse de 26,3 millions de dollars, ou 15,5 %, comparativement à des ventes nettes de 169,4 millions de dollars pour l'exercice 2020. La baisse des ventes nettes pour l'exercice 2021 est principalement attribuable à l'impact de la pandémie de COVID-19 et, par conséquent, à la fermeture temporaire de tous les magasins du réseau de détail, qui était en vigueur tout au long du premier trimestre de l'exercice 2021 et à la fermeture temporaire de certains magasins (en Ontario , au Québec et au Manitoba ) à des périodes intermittentes tout au long de l'exercice, y compris au cours des troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2021. La baisse globale a été partiellement compensée par la vigueur des ventes du commerce électronique, en hausse de 201 %, qui représentent environ 4,9 % des ventes nettes totales comparativement à environ 1,4 % pour l'exercice 2020.





à la fermeture temporaire de certains magasins (en , au Québec et au ) à des périodes intermittentes tout au long de l'exercice, y compris au cours des troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2021. La baisse globale a été partiellement compensée par la vigueur des ventes du commerce électronique, en hausse de 201 %, qui représentent environ 4,9 % des ventes nettes totales comparativement à environ 1,4 % pour l'exercice 2020. Les ventes des magasins comparables ont baissé de 14,3 % par rapport à celles de l'exercice 2020. Cette baisse est principalement attribuable à l'impact négatif de la COVID-19 au cours de l'exercice 2021, notamment à la fermeture temporaire des magasins.





La marge brute provenant des activités poursuivies pour l'exercice 2021 s'est établie à 56,4 millions de dollars, soit 39,4 % des ventes nettes, comparativement à 64,5 millions de dollars, soit 38,1 % des ventes nettes, pour l'exercice 2020. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction du volume des ventes causée par la pandémie de COVID-19, partiellement compensée par une hausse de 130 points de base de la marge brute. La hausse de 130 points de base en pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à l'orientation stratégique de la société visant à réduire les promotions et les rabais ainsi qu'aux gains sur devises étrangères attribuable à un renforcement du dollar canadien, partiellement compensée par un changement dans la composition du portefeuille des ventes de produits en faveur des montres de marque.





Les frais de vente et frais généraux et administratifs découlant des activités poursuivies se sont chiffrés à 53,7 millions de dollars, ou 37,5 % des ventes nettes, pour l'exercice 2021 comparativement à 65,9 millions de dollars, ou 38,9 % des ventes nettes, pour l'exercice 2020. Les frais de vente et frais généraux et administratifs pour l'exercice 2021 ont baissé de 12,2 millions de dollars, comparativement aux frais de vente et frais généraux et administratifs pour l'exercice 2020. Cette baisse est principalement attribuable aux effets de la pandémie de COVID-19 et aux diverses initiatives de contrôle des coûts prises par la direction, notamment la baisse des coûts d'occupation (3,5 millions de dollars) résultant de la négociation des réductions de loyer avec les locateurs de la société, une baisse des coûts de rémunération (6,5 millions de dollars) attribuable à l'impact des licenciements temporaires, à la réduction des heures d'ouverture des magasins de vente au détail, à la baisse des commissions de vente en raison de la diminution des ventes nettes, des réductions temporaires de salaire au siège social, des subventions salariales (1,4 millions de dollars) et des subventions au loyer (0,5 million de dollars), une baisse des frais de cartes de crédit (0,7 million de dollars) attribuable à la baisse du volume des ventes, une baisse des coûts de marketing (1,0 million de dollars) et une baisse des frais généraux d'exploitation (2,5 millions de dollars) attribuable aux mesures de contrôle des coûts. Ces réductions des frais de vente et frais généraux et administratifs découlant des activités poursuivies d'une année sur l'autre ont été partiellement compensées par l'impact de la réévaluation de certaines unités d'actions différées, d'unités d'actions restreintes et de droits à la plus-value des actions qui ont augmenté la charge de rémunération à base d'actions hors trésorerie de la société (3,6 millions de dollars) au cours de l'exercice attribuable à la fluctuation du cours de l'action de la société au cours de l'exercice. En pourcentage des ventes, les frais de vente et frais généraux et administratifs découlant des activités poursuivies ont diminué de 140 points de base pour l'exercice 2021 comparativement à l'exercice 2020.





Le BAIIA (1) pour l'exercice 2021 s'est chiffré à 2,6 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars de plus par rapport au BAIIA (1) de l'exercice 2020 qui se chiffrait à moins 1,7 millions de dollars. Le BAIIA ajusté (1) pour l'exercice 2021 s'est chiffré à 2,6 millions de dollars, soit 4,0 millions de dollars de plus par rapport à celui de l'exercice 2021 qui se chiffrait à moins 1,4 millions de dollars.





pour l'exercice 2021 s'est chiffré à 2,6 millions de dollars, soit 4,3 millions de dollars de plus par rapport au BAIIA de l'exercice 2020 qui se chiffrait à moins 1,7 millions de dollars. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2021 s'est chiffré à 2,6 millions de dollars, soit 4,0 millions de dollars de plus par rapport à celui de l'exercice 2021 qui se chiffrait à moins 1,4 millions de dollars. La perte d'exploitation découlant des activités poursuivies de la société pour l'exercice 2021 s'est chiffrée à 2,8 millions de dollars, soit une amélioration de 3,7 millions de dollars par rapport à celle de l'exercice 2020 qui s'est élevée à 6,5 millions de dollars. La perte d'exploitation ajustée (1) découlant des activités poursuivies s'est chiffrée à 2,8 millions de dollars, soit une amélioration de 3,4 millions de dollars rapport à la perte d'exploitation ajustée (1) de l'exercice 2020 qui s'est élevée à 6,2 millions de dollars.





découlant des activités poursuivies s'est chiffrée à 2,8 millions de dollars, soit une amélioration de 3,4 millions de dollars rapport à la perte d'exploitation ajustée de l'exercice 2020 qui s'est élevée à 6,2 millions de dollars. Groupe Birks a déclaré une perte nette de 5,8 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, pour l'exercice 2021, comprenant une perte nette résultant des activités poursuivies, comparativement à une perte nette de 12,8 millions, ou 0,71 $ par action, pour l'exercice 2020, comprenant une perte nette découlant des activités poursuivies de 12,2 millions de dollars, ou 0,68 $ par action, et une perte nette provenant des activités abandonnées de 0,6 million de dollars, ou 0,03 $ par action.

(1) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR définie ci-dessous dans la section « Mesures non conformes aux PCGR» et accompagnée d'un rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. En date du 17 juin 2021, la société exploite vingt-six (26) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de joaillerie de luxe Bijoux Birks sont offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que dans plusieurs bijouteries nord-américaines, notamment Mayors Jewelers et certains magasins SAKS Fifth Avenue. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

Mesures non conformes aux PCGR

La société présente ses informations financières selon les principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Son rendement est surveillé et évalué en fonction de diverses mesures en matière de ventes et de bénéfice qui sont ajustées pour inclure ou exclure des montants afférents aux mesures les plus directement comparables calculées selon les PCGR (les « mesures non conformes aux PCGR »). La société présente ces mesures non conformes aux PCGR au moment de divulguer ses résultats financiers aux investisseurs et à d'autres parties prenantes externes afin qu'ils disposent d'une information utile et complémentaire pour évaluer les résultats d'exploitation de la société à l'aide des mêmes mesures financières et paramètres dont elle se sert pour évaluer son rendement. La société n'utilise pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément, ni comme substitut aux informations financières préparées selon les PCGR des États-Unis et elle n'encourage pas les investisseurs et autres parties prenantes externes à le faire. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires présentées par d'autres entreprises. En plus de nos résultats établis conformément aux PCGR des États-Unis, nous utilisons des mesures non conformes aux PCGR, notamment : « BAIIA », « frais d'exploitation ajustés », « perte d'exploitation ajustée » et « BAIIA ajusté ».

BAIIA

« BAIIA » est défini comme le bénéfice net (perte nette) découlant des activités poursuivies avant les intérêts débiteurs et autres coûts de financement, les impôts (recouvrement) sur le bénéfice et la dépréciation et l'amortissement.

Charges d'exploitation ajustées, perte d'exploitation ajustée et BAIIA ajusté

La société évalue son bénéfice d'exploitation au moyen de mesures financières qui ne tiennent pas compte des charges associées aux plans de restructuration des activités et des pertes de valeur pour dépréciation. Elle estime que ces mesures fournissent une information utile et complémentaire lui permettant d'évaluer ses résultats par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'application de ces mesures peut donner lieu à une comparaison plus juste du rendement de la société entre les périodes présentées. Le tableau qui suit présente un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR présentées et des mesures financières les plus directement comparables calculées selon les PCGR.









Total ajusté des dépenses d'exploitation







Pour l'exercice terminé le (en milliers) 27 mars 2021 28 mars 2020 30 mars 2019







Total des dépenses d'exploitation (mesure conforme aux PCGR) 59,171 71,021 72,193 en % des ventes nettes 41.4% 41.9% 47.8% Supprimer l'impact de :





Charges de restructuration (a) - - (1,182) Dépréciation d'actifs à long terme (b) - (309) (46) Total ajusté des dépenses d'exploitation $ 59,171 $ 70,712 $ 70,965 (mesure non conforme aux PCGR) en % des ventes nettes 41.4% 41.7% 47.0%









Bénéfice (perte) d'exploitation ajustée







Pour l'exercice terminé le (en milliers) 27 mars 2021 28 mars 2020 30 mars 2019







Bénéfice (perte) d'exploitation (mesure conforme aux PCGR) (2,821) (6,544) (13,616) en % des ventes nettes -2.0% -3.9% -9.0% Ajouter l'impact de :





Charges de restructuration (a) - - 1,182 Dépréciation d'actifs à long terme (b) - 309 46 Total ajusté du bénéfice d'exploitation $ (2,821) $ (6,235) $ (12,388) (mesure non conforme aux PCGR) en % des ventes nettes -2.0% -3.7% -8.2% BAIIA et BAIIA ajusté







Pour l'exercice terminé le (en milliers) 27 mars 2021 28 mars 2020 30 mars 2019 Bénéfice net (perte nette) découlant des activités poursuivies





(mesure conforme aux PCGR) (5,838) (12,227) (18,305) en % des ventes nettes -4.1% -7.2% -12.1% Ajouter l'impact de :





Intérêts débiteurs et autres coûts de financement 3,017 5,683 4,689 Impôts (recouvrement) sur le bénéfice - - - Dépréciation et amortissement 5,458 4,845 3,859







BAIIA (mesure non conforme aux PCGR) $ 2,637 $ (1,699) $ (9,757) en % des ventes nettes 1.8% -1.0% -6.5%







Ajouter l'impact de :





Charges de restructuration (a) - - 1,182 Dépréciation d'actifs à long terme (b) - 309 45







BAIIA ajusté (mesure non conforme aux PCGR) $ 2,637 $ (1,390) $ (8,530) en % des ventes nettes 1.8% -0.8% -5.6%





(a) Charges associées au plan de restructuration des activités de la société. (b) Pour l'exercice 2020, dépréciation hors trésorerie associée à la dépréciation d'actifs à long terme liée aux améliorations locatives associées aux baux des magasins qui ont une possibilité de résiliation anticipée du bail. Pour l'exercice 2019, dépréciation hors trésorerie associée à la dépréciation d'actifs à long terme liée aux améliorations locatives d'un magasin de détail en raison des projections du rendement d'exploitation pour ce magasin.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » qui peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, sans s'y limiter, les déclarations sur les leçons apprises durant la pandémie, la position future de la société en termes d'approche et de dévouement envers les clients, d'innovation et de productivité, nos stratégies de croissance, nos plans d'expansion, nos sources ou la suffisance de nos capitaux, nos dépenses et nos résultats financiers sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) l'ampleur et la durée de la perturbation économique résultant de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus (COVID-19), y compris son impact sur les conditions macroéconomiques en général ainsi que son impact sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la société et le cours de ses actions; (ii) une baisse des dépenses de consommation ou une détérioration de la situation financière des consommateurs ; (iii) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment au Canada et aux États-Unis, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses recettes et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; (v) la capacité de la société à maintenir et obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, à atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, à maintenir ses coûts à un bas niveau, à mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, à entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, à atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, à concurrencer d'autres joailliers, à réussir ses initiatives de marketing et à assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) la capacité de la société à réaliser sa vision stratégique; (vii) la capacité de la société à respecter les exigences de déclaration pour la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer; et (viii) la capacité de la société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 17 juin 2021 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

GROUPE BIRKS INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS - AUDITÉS



Exercice terminé le

27 mars 2021

28 mars 2020

30 mars 2019

(en milliers, sauf les montants par action)

















Ventes nettes $ 143 068

$ 169 420

$ 151 049 Coûts des produits vendus

86 718



104 943



92 472 Bénéfice brut

56 350



64 477



58 577

















Frais de vente et frais généraux et administratifs

53 713



65 867



67 106 Charges de restructuration

-



-



1 182 Dépréciation et amortissement

5 458



4 845



3 859 Dépréciation d'actifs à long terme

-



309



46 Total des charges d'exploitation

59 171



71 021



72 193 Perte d'exploitation

(2 821)



(6 544)



(13 616) Frais d'intérêt et autres frais de financement

3 017



5 683



4 689

















Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

(5 838)



(12 227)



(18 305) Charge (économie) d'impôt sur le résultat

-



-



- Perte d'exploitation découlant des activités poursuivies

(5 838)



(12 227)



(18 305) Activités abandonnées :















Perte découlant des activités abandonnées, après impôt

-



(552)



(381) Gain à la sortie des activités abandonnées

-



-



- (Perte nette) bénéfice net découlant des activités abandonnées, après impôt

-



(552)



(381)

















(Perte nette) bénéfice net $ (5 838)

$ (12 779)

$ (18 686)

















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :















De base

18 005



17 968



17 961 Dilué

18 005



17 968



17 961

















(Perte nette) bénéfice net par action ordinaire :















De base $ (0,32)

$ (0,71)

$ (1,04) Dilué

(0,32)



(0,71)



(1,04) (Perte nette) bénéfice net découlant des activités poursuivies par action ordinaire :















De base $ (0,32)

$ (0,68)

$ (1,02) Dilué

(0,32)



(0,68)



(1,02)

GROUPE BIRKS INC.

BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS - AUDITÉS





Depuis le

27 mars 2021

28 mars 2020

(en milliers) Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1 807

$ 565 Débiteurs et autres montants à recevoir

7 307



6 019 Stocks

97 789



101 899 Charges payées d'avance et autres éléments d'actif à court terme

2 044



2 007 Total de l'actif à court terme

108 947



110 490











Créances à long terme

5 673



4 538 Immobilisations

24 496



26 613 Droit d'utilisation de l'actif des contrats de location

57 670



64 069 Actifs incorporels et autres actifs

4 894



4 942 Total de l'actif à long terme

92 733



100 162 Total de l'actif $ 201 680

$ 210 652











Passif et capitaux propres









Passif à court terme :









Dette bancaire $ 53 387

$ 58 035 Créditeurs

37 975



48 183 Charges à payer

11 209



4 661 Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

2 960



64 Tranche du passif des contrats de location échéant à moins d'un an

6 298



5 823 Total du passif à court terme

111 829



116 766











Dette à long terme

23 062



16 217 Tranche du passif à long terme des contrats de location

66 713



72 636 Autres éléments de passif à long terme

1 498



1 623 Total du passif à long terme

91 273



90 476 Passif et capitaux propres









Actions ordinaires de catégorie A : sans valeur nominale,









nombre illimité autorisé, 10 252 911 actions émises et en circulation en date du 28 mars 2020

37 361



35 613 Actions ordinaires de catégorie B : sans valeur nominale,









nombre illimité autorisé, 7 717 970 actions émises et en circulation

57 755



57 755 Actions privilégiées : sans valeur nominale









nombre illimité autorisé, aucune émission

-



- Surplus d'apport

18 259



19 131 Déficit cumulé

(114 700)



(108 862) Cumul des autres éléments du résultat étendu

(97)



(227) Total du passif et des capitaux propres

(1 422)



3 410 Total du passif et des capitaux propres $ 201 680

$ 210 652

SOURCE Groupe Birks Inc.