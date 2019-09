Groupe Adomos : Nouvelle forte progression au premier semestre 2019

PARIS, 25 septembre 2019 /PRNewswire/ --









K€ Comptes semestriels consolidés non audités

La consolidation porte sur Adomos et ses filiales : Selectaux,

Adominvest, Adominvest 2, Adomos Placement et Adomos Gestion

Immobilière. S1 2019 S1 2018 Variation Produits d'exploitation 5 759 4 477 29% Résultat d'exploitation 1 880 1 502 25,2% Résultat courant de l'ensemble consolidé 1 799 1 486 21,1% Résultat net avant imputation des IDA1 1 661 1 416 17,3% Résultat net après imputation des IDA1 2 143 1 416 51,3% Taux de rentabilité d'exploitation sur PEX 32,6% 33,5%

1 Les IDA, Impôts Différés Actifs sont spécifiques à la comptabilité consolidée, et doivent être constatés dès lors qu'un groupe possède un report déficitaire imputable sur l'Impôt sur les Sociétés et des perspectives bénéficiaires pour les prochains exercices







L'activité grandissante du nouveau métier de marchand de biens, créé et filialisé fin 2017, impactera de plus en plus les résultats de la société dans les années qui viennent, alors que les comptes des filiales avaient un impact très limité jusqu'en 2018. Ainsi, dans un souci de transparence, la société a décidé de publier les résultats consolidés de la société ADOMOS et de toutes ses filiales.

Le groupe Adomos a réalisé un premier semestre 2019 record :

les produits d'exploitation progressent de 29%, avec un chiffre d'affaires « Marketing Leads » en augmentation de 13%, une activité « Immobilier neuf » en croissance de 36% et une nouvelle branche « Marchand de biens » générant ses premiers revenus locatifs ;

le résultat d'exploitation, à 1 880 K€, affiche une amélioration de 25%,

le résultat net, du fait de la reconnaissance d'Impôts Différés Actifs (IDA) liés au report déficitaires du groupe, atteint 2 143 K€ soit près de 33% du CA.

Le second semestre s'annonce encore meilleur, avec notamment la constatation des premières ventes liées à son activité de marchand de biens dégageant une forte marge, qui outre l'impact qu'elles auront sur le chiffre d'affaires et le résultat, amélioreront considérablement la profitabilité et la trésorerie 2019.

Activité en croissance de 29%

Le premier semestre 2019 a été particulièrement dynamique.

Le chiffre d'affaires marketing lead , (49,6% du CA) en croissance de 13%, a dû sa bonne progression à la satisfaction des clients historiques qui ont continué à augmenter leurs commandes,

Le chiffre d'affaires de l'activité « ventes immobilières de biens neufs », (47,3% du CA) composées de commissions a progressé de 36%, comme cela avait été annoncé dans les précédents communiqués. Les réservations, qui constituent une partie du chiffre d'affaires des prochains mois, ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans à 264 (contre 228 au S1 2018), soit une progression de 15%.

», (47,3% du CA) composées de commissions a progressé de 36%, comme cela avait été annoncé dans les précédents communiqués. Les réservations, qui constituent une partie du chiffre d'affaires des prochains mois, ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans à 264 (contre 228 au S1 2018), soit une progression de 15%. La nouvelle activité de marchand de biens (3,1% du CA) a quant à elle permis d'encaisser des loyers au titre des immeubles occupés pour un montant 130 K€ contre 17 K€ au S1 2018 (+647%). La commercialisation des 2 immeubles acquis, dont la vente était initialement prévue sur 2 ans, est rapide, avec, à ce jour 46 appartements ayant fait l'objet ou en cours de signature d'un compromis de vente. Le créneau spécifique développé par Adomos – rénovation et vente d'immeubles et appartements anciens occupés à forte rentabilité en province - est désormais validé par le marché. Le chiffre d'affaires lié à ces compromis sera constaté lors de la signature des actes notariés à partir d'octobre 2019 avec un fort impact dès 2020.

La commercialisation des 2 immeubles acquis, dont la vente était initialement prévue sur 2 ans, est rapide, avec, à ce jour 46 appartements ayant fait l'objet ou en cours de signature d'un compromis de vente. Le créneau spécifique développé par Adomos – rénovation et vente d'immeubles et appartements anciens occupés à forte rentabilité en province - est désormais validé par le marché. Le chiffre d'affaires lié à ces compromis sera constaté lors de la signature des actes notariés à partir d'octobre 2019 avec un fort impact dès 2020. Les autres produits d'exploitation progressent de 34%. La progression vient du dynamisme des réservations d'immobilier neuf dont le stock progresse, des encours de travaux sur l'immeuble de Périgueux et de reprises de provisions, la production immobilisée restant quasi stable.

Excellents indicateurs de rentabilité

Le résultat d'exploitation consolidé progresse de 25%, et s'élève à 1 880 K€ au S1 2019, contre 1 502 K€ au premier semestre 2018.

Adomos a poursuivi sa politique de maîtrise de ses charges d'exploitation : ces dernières sont passée de 2 976 K€ à 3 879 K€, en augmentation de 900 K€ (liés principalement à la croissance de l'activité) qui s'analysent comme suit :

Les charges de personnel ont légèrement baissé, passant de 611 K€ au S1 2018 à 598 K€ au S1 2019

Les autres achats et charges externes, atteignent 2 016 K€ et augmentent de 671 K€, en lien avec :

o la hausse des rétrocessions aux commerciaux proportionnelles aux ventes,



o les travaux qui ont été lancés au S1 2019 concernant l'immeuble de Périgueux en cours de rénovation pour un montant 263 K€,

Les dotations aux amortissements ont augmenté de 17% pour atteindre 1 145 K€,

Le résultat courant du 1er semestre 2019 de l'ensemble consolidé atteint 1 799 K€, contre 1 486 K€ au S1 2018, soit une progression de 21%. Ce résultat tient compte d'un résultat financier de -82 K€, du fait des intérêts d'emprunt bancaires et obligataires finançant les 2 immeubles acquis par le groupe.

Le résultat net après impôts et IDA progresse de 51 % pour atteindre 2 143 K€. Ce résultat intègre une provision d'IS de 132 K€ et constate des IDA (Impôts différés Actifs) ayant un impact positif net d'IS de 350 K€. Ces IDA sont spécifiques à la comptabilité consolidée, et doivent être constatés dès lors qu'un groupe possède un report déficitaire imputable sur l'Impôt sur les Sociétés et des perspectives bénéficiaires pour les prochains exercices. Par prudence, Adomos a choisi de limiter l'activation des IDA à l'exercice en cours et à une seule année de résultats prévisionnels.

Le taux de rentabilité d'exploitation a atteint 32 %, grâce au fort investissement technologique combiné à des charges fixes faibles.

Excellentes perspectives pour 2019 et 2020

L'activité Marketing-leads a connu un bon 3ème trimestre. La croissance du chiffre d'affaires du second semestre devrait être du même ordre qu'au premier semestre.

L'activité de vente immobilière devrait bénéficier à la fois de la hausse du stock de réservations et de la passation des actes notariés des immeubles de Beaucaire et de Périgueux : les travaux sur ces deux immeubles étant finalisés, la réalisation définitive des ventes est désormais possible. Une partie des 46 appartements dont le compromis est signé sera ainsi « actée » avant la fin de l'année,

Cela contribuera d'autant à la hausse du chiffre d'affaires, à la marge de l'activité immobilière et à l'amélioration de la trésorerie du groupe.

Adomos précise avoir en outre formulé des offres d'achat sur 5 immeubles pour un montant total de l'ordre de 6 M€. Les réponses à ces offres devraient être données par les vendeurs avant la fin de l'année. Elles feront l'objet d'un communiqué de presse spécifique en cas d'acceptation.

Le groupe Adomos est ainsi optimiste pour le second semestre 2019 et pour 2020, en raison des taux d'intérêt très bas qui devraient continuer de soutenir fortement le marché, d'activités « historiques » solides et d'une nouvelle activité démontrant son potentiel. Autant d'éléments qui renforcent les solides atouts qu'elle possède déjà pour accélérer la progression constatée depuis plusieurs années.

Calendrier Financier

Participation au Large & Midcap Event 2019

14 et 15 octobre 2019



14 et 15 octobre 2019 Mise en ligne des comptes et du rapport de gestion semestriels

31 octobre 2019

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

