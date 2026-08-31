Group of Companies Segezha stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Group of Companies Segezha hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 RUB gegenüber -0.500 RUB im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Group of Companies Segezha in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.55 Milliarden RUB im Vergleich zu 20.27 Milliarden RUB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch