|
31.08.2026 06:37:00
Group of Companies Segezha stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Group of Companies Segezha hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 RUB gegenüber -0.500 RUB im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Group of Companies Segezha in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.55 Milliarden RUB im Vergleich zu 20.27 Milliarden RUB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag nach unten.