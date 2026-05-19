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19.05.2026 06:37:00
Group of Companies Segezha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Group of Companies Segezha stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.72 RUB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.470 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Group of Companies Segezha in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 19.50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.86 Milliarden RUB. Im Vorjahresviertel waren 25.91 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.
Group of Companies Segezha vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2.010 RUB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.420 RUB je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.48 Prozent auf 89.19 Milliarden RUB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 101.90 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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