Group 1 Automotive präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Group 1 Automotive präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7.09 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.58 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5.55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 36.81 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 22.57 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13.23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19.93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch