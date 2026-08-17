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17.08.2026 08:00:03

Grossspeicher stärkt den Industriestandort Perlen als Energie-Hub

ADS-TEC Energy
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EQS-Media / 17.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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  • Batteriespeicher mit 10 MW Leistung und 20 MWh Speicherkapazität erweitert die Energieinfrastruktur am Standort Perlen
  • Vermarktung von Flexibilität zunächst über Regelenergiemärkte, perspektivisch auch im Day Ahead und Intraday Handel
  • Gemeinschaftsprojekt von BESS Perlen AG, wattss Group und ADS-TEC Energy - die Inbetriebnahme ist geplant für Ende 2026.

Perlen (CH) / Nürtingen (DE), 17. August 2026 – Die BESS Perlen AG, ein Joint Venture der Perlen Industrieholding AG und der Anlagestiftung Valyou, investiert in ein Batteriespeichersystem von ADS-TEC Energy mit einer Leistung von 10 MW und einer Speicherkapazität von 20 MWh. Die Anlage entsteht auf dem Areal der Perlen Papier AG, einer Tochtergesellschaft der Perlen Industrieholding AG. Die Gesamtprojektleitung übernimmt die Schweizer wattss Group. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen.

Mit dem Batteriespeicher erweitert der Industriestandort Perlen seine Energieinfrastruktur um eine neue energiewirtschaftliche Komponente. Die Anlage ermöglicht es, Strom flexibel zu speichern und an den Strommärkten zu vermarkten. Zunächst ist die Teilnahme an den Regelenergiemärkten vorgesehen. Perspektivisch soll der Speicher auch im Day Ahead und Intraday Handel eingesetzt werden.

„Mit dem Batteriespeicher entwickeln wir unser Industrieareal in Perlen zu einem modernen Energie-Hub weiter und erschliessen neue Wertschöpfungspotenziale. Energie wird damit zu einem zusätzlichen wirtschaftlichen Baustein unseres Areals“, sagt Dr. Florian Geiger, CEO der Perlen Industrieholding AG und der Perlen Papier AG.

Die BESS Perlen AG wurde von der Perlen Industrieholding AG und der Anlagestiftung Valyou gegründet, um langfristig in Energiespeicherinfrastruktur zu investieren und deren Betrieb sicherzustellen.

„Dieses Projekt zeigt, wie institutionelles Kapital, attraktive Industriestandorte und innovative Energietechnologien gemeinsam nachhaltige und attraktive Infrastrukturwerte schaffen können“, sagt Yonten Wagma, Geschäftsführer der Anlagestiftung Valyou.

ADS-TEC Energy liefert das Batteriespeichersystem und bringt dabei mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Batteriespeichern, Leistungselektronik und Energiemanagementsystemen ein.

„Batteriespeicher schaffen wirtschaftliche Flexibilität. Sie ermöglichen Unternehmen, Strom gezielt zu speichern, intelligent zu vermarkten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu einem stabilen Energiesystem zu leisten. Mit unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, worauf es im industriellen Betrieb solcher Anlagen ankommt“, sagt Michael Rudloff, COO von ADS-TEC Energy.

Die wattss Group verantwortet die Gesamtprojektleitung und begleitet das Vorhaben von der Projektentwicklung über die technische Integration bis zur energiewirtschaftlichen Vermarktung des Speichers.

„Grossspeicherprojekte wie in Perlen zeigen, welches Potenzial in der Verbindung von Industrie und Energiemarkt steckt. Entscheidend ist, Technologie, Industriestandort,  Finanzierung und Vermarktung von Beginn an gemeinsam zu denken“, sagt Marco Rüegg, CEO der wattss Group.

Mit dem Vorhaben entsteht in Perlen ein weiterer Schritt hin zu einem integrierten Energie-Hub, der industrielle Infrastruktur mit den Anforderungen und Chancen der modernen Strommärkte verbindet.

Über die Perlen Industrieholding AG

Die Perlen Industrieholding AG ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Perlen, die sich mit der etablierten Marke «Perlen Papier AG» (www.perlen.ch) auf das Papiergeschäft in Westeuropa konzentriert und die Nutzungspotenziale des Industrieareals in Perlen umfasst. Die Aktien der Perlen Industrieholding AG (Ticker PERL) werden ausserbörslich über die Plattformen OTC-X der Berner Kantonalbank und LPZ-X der Bank Lienhardt & Partner gehandelt. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.perlen-industrieholding.ch.

Über die Anlagestiftung Valyou

Die Anlagestiftung Valyou investiert langfristig in nachhaltige Infrastruktur- und Energieprojekte. Ziel ist es, attraktive und stabile Renditen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen mit positiven Wirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu verbinden.

Über wattss

Die wattss Group entwickelt, strukturiert und realisiert Batteriespeicher- und Energieinfrastrukturprojekte in Europa. Das Unternehmen begleitet Projekte von der Entwicklung über die Finanzierung bis zur Betriebsführung und Marktintegration.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschliesslich deren Energiemanagementsysteme.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg unterstützt Industrieunternehmen, Energieversorger und Mobilitätsanbieter bei der Umsetzung moderner Energielösungen.

Media Kontakt:

Katharina Decken

Marketing & Communications

Press.energy@ads-tec-energy.com


Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH
Schlagwort(e): Energie

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADS-TEC Energy GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 1
72622 Nürtingen
Deutschland
Internet: www.ads-tec.de
EQS News ID: 2383240

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

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