13.03.2026 08:09:42
Grosshandelspreise steigen im Februar um 1,2 Prozent
DOW JONES--Die Preise im deutschen Grosshandel haben im Februar um 1,2 Prozent höher gelegen als im Februar des Vorjahres. Im Januar sowie im Dezember hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei 1,2 Prozent gelegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Monatsfrist stiegen die Grosshandelspreise im Februar um 0,6 Prozent.
Hauptursächlich für den Anstieg der Grosshandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Februar der Preisanstieg bei Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus. Diese Preise lagen im Durchschnitt 44,9 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie ebenfalls deutlich um 5,2 Prozent.
