Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’894 -1.2%  SPI 19’622 -1.1%  Dow 52’477 -0.6%  DAX 25’667 -1.3%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 6’316 -1.5%  Gold 4’417 1.4%  Bitcoin 64’243 1.3%  Dollar 0.8077 -0.2%  Öl 100.6 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Almonty Industries-Aktie im Höhenflug: Wie der Wolfram-Spezialist Anleger überzeugt
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Suche...
ETF Sparplan

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 15:16:39

Grossbritannien fährt Flugverkehr nach Technikpanne wieder hoch

Ryanair
22.76 EUR -1.04%
Kaufen Verkaufen

Von Aimee Look und Adria Calatayud

DOW JONES--Britische Flughäfen und Fluggesellschaften arbeiten nach einem technischen Problem im britischen Flugkontrollsystem an einer Normalisierung des Betriebs. Das Problem hatte zu umfangreichen Flugausfällen geführt.

Laut Daten des Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium waren am Dienstag und Mittwoch mehr als 2.000 Flüge von und nach Grossbritannien betroffen. Rund 30 Prozent der für Dienstag geplanten Verbindungen von und nach Grossbritannien wurden entweder gestrichen oder fanden nicht statt, so Cirium. Am Mittwoch wurden etwa 5 Prozent der vorgesehenen Flüge bisher gestrichen. An normalen Tagen werden zwischen 1 und 2 Prozent der Flüge storniert.

Die Flugverkehrsaufsicht NATS hatte am Dienstag nach eigenen Angaben ein technisches Problem in ihrem Flugverarbeitungssystem identifiziert, das zu Abflugstörungen führte. Das Problem sei am Dienstagabend europäischer Zeit behoben worden und man arbeite daran, den Rückstau an Flügen abzuarbeiten, erklärte die Aufsicht mit.

British Airways teilte am Mittwoch mit, dass mehr als 190 Flüge gestrichen wurden, weil Besatzungen und Flugzeuge nach der NATS-Störung nicht am richtigen Ort waren.

Auch die Lufthansa Group aus Deutschland musste laut einem Unternehmenssprecher aufgrund der Störung bestimmte Flüge von und nach Grossbritannien umleiten oder streichen. Die Einschränkungen traten am Dienstag auf, aber ab Mittwochnachmittag europäischer Zeit lief der Flugbetrieb wieder ohne weitere Störungen, so der Sprecher.

Ein Sprecher von Easyjet sagte, am Mittwoch seien nur eine geringe Zahl von Flugzeugen nicht am richtigen Ort und wenige Flüge aus Grossbritannien betroffen gewesen.

Die NATS wird von den Billigflugairlines Ryanair und Easyjet bereits seit früheren technischen Problemen kritisiert. "Trotz der Zusicherung, dass Lehren gezogen wurden, tragen die Kunden erneut die Hauptlast der Versäumnisse von NATS", sagte Easyjet-CEO Kenton Jarvis.

Ryanair-CEO Michael O'Leary erklärte, NATS-CEO Martin Rolfe sollte nach den aktuellen Problemen seinen Posten räumen.

Als Reaktion darauf erklärte ein Sprecher von NATS, man erkenne die erheblichen Beeinträchtigungen für Fluggesellschaften und Passagiere an und konzentriere sich nun vorrangig auf die Wiederherstellung des Luftfahrtnetzes.

Der Flughafen London Heathrow teilte auf X mit, dass am Mittwoch zwar Flüge stattfänden, es aber weiterhin zu Störungen kommen könne, da Fluggesellschaften Flugzeuge und Besatzungen neu positionieren.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
21.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:28 Logo WHS Gold: Rücklauf deutlich stärker als erwartet – 4.400 USD neu im Blickpunkt
09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 15.36 S6CB3U
Short 14’736.08 13.78 SMJBFU
Short 15’279.34 8.98 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’893.62 09.09.2026 15:03:34
Long 13’280.68 19.66 S1BR8U
Long 12’982.83 13.92 SDFBZU
Long 12’402.77 8.90 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 22.76 -1.04% Ryanair

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.