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11.05.2026 14:32:42

Grossaktionär Kühne erhöht Lufthansa-Beteiligung von 15 auf 20 Prozent

Deutsche Lufthansa
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DOW JONES--Der Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Lufthansa Group erhöht. Der Anteil seiner Beteiligungsgesellschaft an dem Airline-Konzern überschritt am vergangenen Freitag die Schwelle von 20 Prozent, wie aus einer am Montag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Zuvor hatte die Kühne Holding knapp über 15 Prozent an der Lufthansa Group gehalten. Zu den Gründen für die Aufstockung war zunächst nichts bekannt.

Der Präsident des Verwaltungsrats der Kühne Holding, Karl Gernandt, hatte sich im April angesichts der aktuellen Streiks bei mehreren Lufthansa-Konzernairlines bei den Spartengewerkschaften Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) und Vereinigung Cockpit (VC) über einen Missbrauch des Streikrechts beklagt. Das Schreiben war an mehrere Medien verschickt worden, unter anderem an das Handelsblatt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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May 11, 2026 08:33 ET (12:33 GMT)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’634.57 19.27 SB1BHU
Short 13’897.04 13.65 S7LBMU
Short 14’402.58 8.91 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’104.68 11.05.2026 14:28:38
Long 12’547.31 19.55 SJQBZU
Long 12’245.85 13.58 S7SB9U
Long 11’722.83 8.91 SWFBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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