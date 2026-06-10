Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’463 0.8%  SPI 19’011 0.7%  Dow 50’326 -1.1%  DAX 24’195 -1.0%  Euro 0.9228 0.1%  EStoxx50 6’010 -0.7%  Gold 4’121 -3.4%  Bitcoin 49’439 0.3%  Dollar 0.7987 0.0%  Öl 94.1 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin im Geopolitik-Stresstest: Fluchtwährung oder Spekulationsobjekt?
So viel wäre eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr heute wert
So viel Verlust hätte eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr eingebracht
Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt
Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen
Suche...

Frasers Group Aktie 2934536 / GB00B1QH8P22

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 19:06:36

Grossaktionär Frasers will Hugo Boss übernehmen

Frasers Group
8.13 CHF 3.61%
Kaufen Verkaufen

METZINGEN (awp international) - Der Grossaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller Hugo Boss übernehmen. Frasers will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits selbst besitzt. Zuletzt kamen die Briten auf einen direkten Anteil von 25 Prozent. Die Hugo-Boss-Aktie sprang nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate nach der Mitteilung um zeitweise mehr als sechs Prozent auf über 38 Euro nach oben.

Zwischen dem Grossaktionär und der Führungsspitze von Hugo Boss war es in jüngerer Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen. So hatte Frasers dem Aufsichtsratschef Stephan Sturm im Dezember das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Frasers ruderte jedoch am Dienstag zurück und drückte Unterstützung für Sturm und Dividendenpolitik aus. In einer Stimmrechtsmitteilung aus dem Juli vergangenen Jahres hiess es, dass Frasers auch über Finanzinstrumente für Hugo-Boss-Aktien verfüge. Bei Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile müsste Frasers ein Pflichtangebot an die restlichen Aktionäre unterbreiten./men/stw

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten