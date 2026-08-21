Groenlandsbanken: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Groenlandsbanken hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19.00 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.60 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 131.6 Millionen DKK – das entspricht einem Zuwachs von 5.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124.3 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch