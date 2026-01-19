Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.01.2026 07:08:39

GRÖNLAND-BLOG/EU erwägt Zölle von 93 Milliarden Euro gegen die USA

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zum Streit um Grönland:

EU erwägt Zölle von 93 Milliarden Euro gegen die USA

Die EU bereitet eine Reaktion auf Donald Trumps Zolldrohung im Grönland-Streit vor. Die EU erwägt laut Financial Times, die USA mit Zöllen in Höhe von 93 Milliarden Euro zu belegen oder den Zugang für amerikanische Unternehmen zum EU-Markt einzuschränken. Die Vergeltungsmassnahmen würden ausgearbeitet, um den europäischen Staats- und Regierungschefs bei den entscheidenden Treffen mit dem US-Präsidenten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in dieser Woche mehr Einfluss zu verschaffen, wie an den Vorbereitungen beteiligte EU-Vertreter der Zeitung sagten. Trump hatte am Samstag gesagt, neue Zölle von 10 Prozent gegen Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland sollen ab Februar gelten und im Juni auf 25 Prozent steigen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 01:08 ET (06:08 GMT)

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’939.04 19.53 S80BSU
Short 14’217.44 13.89 SQ3B6U
Short 14’756.20 8.87 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’413.59 16.01.2026 17:31:52
Long 12’819.60 19.53 SSQBNU
Long 12’518.27 13.61 SXTBSU
Long 12’003.39 8.98 SKIBKU
Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

