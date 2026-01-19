GRÖNLAND-BLOG/EU erwägt Zölle von 93 Milliarden Euro gegen die USA

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zum Streit um Grönland:

EU erwägt Zölle von 93 Milliarden Euro gegen die USA

Die EU bereitet eine Reaktion auf Donald Trumps Zolldrohung im Grönland-Streit vor. Die EU erwägt laut Financial Times, die USA mit Zöllen in Höhe von 93 Milliarden Euro zu belegen oder den Zugang für amerikanische Unternehmen zum EU-Markt einzuschränken. Die Vergeltungsmassnahmen würden ausgearbeitet, um den europäischen Staats- und Regierungschefs bei den entscheidenden Treffen mit dem US-Präsidenten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in dieser Woche mehr Einfluss zu verschaffen, wie an den Vorbereitungen beteiligte EU-Vertreter der Zeitung sagten. Trump hatte am Samstag gesagt, neue Zölle von 10 Prozent gegen Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland sollen ab Februar gelten und im Juni auf 25 Prozent steigen.

January 19, 2026 01:08 ET (06:08 GMT)