Grocery Outlet vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grocery Outlet stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grocery Outlet 0.120 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.17 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.18 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch