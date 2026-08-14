Grocery Outlet informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grocery Outlet hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.19 Milliarden USD – ein Plus von 1.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grocery Outlet 1.18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch