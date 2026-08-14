GRM Overseas präsentierte Quartalsergebnisse

GRM Overseas hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.51 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.52 Prozent auf 4.27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch