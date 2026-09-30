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30.09.2026 06:37:00
Grit Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Grit Metals liess sich am 29.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grit Metals die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grit Metals -0.020 CAD je Aktie generiert.
Grit Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.040 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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