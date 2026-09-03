GRIPM Advanced Materials A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GRIPM Advanced Materials A gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.24 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.240 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat GRIPM Advanced Materials A im vergangenen Quartal 1.36 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GRIPM Advanced Materials A 994.4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch