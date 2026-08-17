GRINM Semiconductor Materials A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GRINM Semiconductor Materials A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GRINM Semiconductor Materials A 0.050 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 350.9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GRINM Semiconductor Materials A 260.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch