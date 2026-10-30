GRINM Semiconductor Materials A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GRINM Semiconductor Materials A gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 396.8 Millionen CNY – ein Plus von 55.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GRINM Semiconductor Materials A 255.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch