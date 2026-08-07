Grinm Advanced Materials stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grinm Advanced Materials hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.20 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2.26 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch