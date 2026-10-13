Grinm Advanced Materials öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grinm Advanced Materials hat am 12.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.10 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grinm Advanced Materials 0.140 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13.86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.67 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.30 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch